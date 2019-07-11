“Богатый урожай”: более 27 тысяч кустов конопли и 2 тысяч кустов мака изъяты полицией всего за месяц

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Полиция обнаружила и изъяла 27 360 кустов конопли и 2 094 кустов мака в течение всего одного месяца. Некоторая часть наркосодержащих растений была отправлена на экспертизу, а оставшиеся – уничтожены.

Согласно данным полиции, по факту незаконного выращивания наркосодержащих растений было возбуждено 115 административных дел и 56 – уголовных. Виновным грозят штрафы, неоплачиваемый труд в пользу общества или лишение свободы, передаёт publika.md.

Полиция призывает граждан, которые владеют информацией о выращивании наркосодержащих растений, сообщать об этом в ближайший инспекторат полиции или звонить в службу 112.