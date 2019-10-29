Богатый “улов” правоохранителей: деликатесы, медикаменты и автозапчасти тайком перевозили в поездах (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората обнаружили на ГП “Железная дорога Молдовы” крупную партию рыбной продукции, лекарств и автозапчастей без документов о происхождении.

Было установлено, что сотрудники компании мошенническим путём и в обход таможенного контроля перевозили в поезде “Кишинёв-Москва-Кишинёв” продукты и товары, спрятав их в тайниках. В результате в вагонах поезда были обнаружены красная и чёрная икра, рыба и креветки, а также медикаменты и новые автомобильные запчасти. Все товары перевозились без документов, подтверждающих их законное происхождение.

В настоящее время определяется стоимость изъятых товаров, а также предпринимаются меры по установлению всех лиц, подозреваемых в совершении преступления.