Богатые и на пенсии не плачут

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О необходимости устранить социальную несправедливость

Во второй половине августа общество поразила новость о том, что в такой бедной стране, как Молдова, есть люди, получающие пенсию в размере почти 225 тыс. леев. Депутаты-социалисты предлагают законом регулировать максимальные размеры пенсий и выплат из них в фонд соцстрахования.

Невероятно, но факт!

Информацию о существовании огромных пенсий в Молдове предал огласке депутат от блока ACUM Юрий Реницэ, который ранее запросил в Национальной кассе социального страхования (НКСС) данные о самых высоких выплатах гражданам РМ из государственного фонда соцстрахования.

«В это сложно поверить, но это правда. Самая большая ежемесячная пенсия в Республике Молдова составляет 224 197,15 лея! Такую пенсию получает застрахованное лицо, которое работало в банковско-финансовой сфере. Невероятно, как в самой бедной стране Европы можно получать такую огромную для наших реальностей пенсию», – написал депутат Ю. Реницэ на своей странице в соцсети.

Исходя из данных, предоставленных парламентарию НКСС, всего в Молдове 353 пенсионера получают ежемесячно пенсии выше 20 тыс. леев. Среди них – 103 пенсионера по возрасту, 3 досрочно вышедших на заслуженный отдых, 6 экс-сотрудников гражданской авиации, 2 ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС с ограниченными возможностями, 152 следователя и 87 прокуроров. 297 человек из 353, в том числе все следователи и прокуроры, получают пенсию в пределах 20–30 тыс. леев, выплаты 14 пожилым ежемесячно составляют от 40 до 50 тыс. леев, пенсия одного – больше 90 тыс. леев, а четырёх – превышает 100 тыс. леев.

«Например, сейчас сумма индексации одинакова для всех – как для пенсии в 1400, так и в 20 тыс. леев. Это нехорошо. Не может быть индексация для одних такая, как целая пенсия у других».

Параллельные миры

На пенсию, превышающую 220 тыс. леев, отреагировала и министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко. По её словам, пенсия её матери – после всех перерасчётов и реформ бывших правительств – сегодня составляет 1604 лея, или €2,6 в день.

– И это при педагогическом стаже в 44 года, в период реализации которого она немало вложила в обучение многих людей, – отмечает А. Немеренко. – На 38 леев больше, чем стоимость рассчитанной минимальной потребительской корзины. В её почтенном возрасте, прикованная к постели и нуждающаяся в постоянном уходе, она давно бы умерла от голода и холода, если бы надеялась на те несчастные €2,6 и не было бы у неё меня. В таком положении находятся и многие другие, в том числе и те, кто получает минимальную пенсию по возрасту, равную 1079,33 лея, и те, кто по разным причинам не смог подтвердить хотя бы 15 лет страхового стажа и сегодня выживают на социальное пособие в 215 леев, и те, кому как-то удалось набрать эти 15 лет и могут получать 539,7 лея.

Глава Минздрава подсчитала, что самый высокооплачиваемый из соцфонда пенсионер получает столько же, сколько 1000 пожилых людей, которым выплачивается государственное социальное пособие, равное семи леям в день.

– И это не единичный пример. Как формируются пенсии прокуроров и следователей – это другой интересный вопрос. Были созданы параллельные миры – их мир и наш мир. Тема пенсий и оплата труда работников медицинской и социальной систем – самая болезненная. Поэтому с неё мы и начали, – отметила А. Немеренко.

Плафон для пенсий

В свою очередь депутат парламентской фракции ПСРМ Владимир Односталко говорит, что такой кардинальной разницы в размерах пенсий пожилых людей, как 1000 и 225 тыс. леев, не должно быть, поэтому социалисты намерены предпринять ряд срочных мер: разработать максимальный плафон пенсии, то есть максимальная пенсия будет регулироваться законом; регулировать и максимальные выплаты в фонд соцстрахования; установить критерии индексации для высоких пенсий.

– Например, сейчас сумма индексации одинакова для всех – как для пенсии в 1400, так и в 20 тыс. леев. Это нехорошо. Не может быть индексация для одних такая, как целая пенсия у других, – говорит В. Односталко. – Для реализации этих мер в срочном порядке будет создана рабочая группа из всех участников процесса, в первую очередь из представителей Министерства здравоохранения, социальной защиты и труда, президентуры, Национальной кассы социального страхования, профсоюзов и других заинтересованных сторон.

Не вспугнуть бы бизнес

Но инициатива народного избранника вызвала неоднозначную реакцию в обществе – одни согласны с предложениями, а другие предостерегают от нежелательных последствий.

Президент Ассоциации IT-компаний Молдовы и член Экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев задаётся вопросом: если человек в бизнесе легально получает высокую зарплату и платит соответствующие отчисления в социальный фонд, то почему он не имеет права на пенсию в соответствии с этими отчислениями? Именно в частной, а не государственной или окологосударственной компании.

– Если установить ограничения на предельный размер пенсии, то тогда, начиная с определённого размера зарплаты, не будет смысла платить более высокие отчисления в социальный фонд, будут придумываться различные схемы, как выплачивать эти деньги другим способом, – аргументирует В. Кунев. – Результатом будет резкое снижение текущих поступлений в социальный фонд и, как следствие, нарастание проблем с оплатой текущих пенсий. Сейчас людей с высокой зарплатой значительно больше, чем 10 лет назад.

Не допустить ада

Но сторонники предложений депутата Односталко считают его подход правильным, не ущемляющим прав тех, кто хорошо зарабатывает, потому что предлагается, начиная с определённого уровня заработка, не отчислять в соцфонд. По их мнению, если человек хочет обеспечить себе уровень пенсии намного выше среднего по экономике, тогда этого надо ждать не от государства, а от частных пенсионных фондов либо иных личных инвестиций. Потому что забота государства заключается в том, чтобы не допустить ада, а свой личный рай пусть каждый организует в частном порядке и индексирует его на величину инфляции.

Любовь Чегаровская

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Строго по закону

В ответе НКСС, предоставленном нашему изданию, отмечается, что пенсия, о которой идёт речь, рассчитана согласно законодательству и, как все остальные, ежегодно индексируется и была валоризована. Вместе с тем Национальная касса разъяснила, на основании каких документов и при каких условиях рассчитываются пенсии, выплачиваемые застрахованным гражданам РМ.

«Согласно положениям Закона № 156-XIV от 14.10.1998 года «О государственной пенсионной системе» с последующими дополнениями и изменениями, пенсия предоставляется по заявлению застрахованного лица, которое выполнило условия, оговоренные в законодательстве для выхода на пенсию, а именно: достигло предусмотренного пенсионного возраста и накопило необходимый страховой стаж.

Размер пенсии рассчитывается пропорционально выплаченным взносам социального страхования, ставка которых предусматривается ежегодно в Законе о бюджете социального страхования и в зависимости от продолжительности производимых выплат. Чем больше взносы и срок, в течение которых они перечислялись, тем выше размер пенсии.

Соответственно большой размер пенсий по возрасту объясняется высокими доходами, полученными застрахованными лицами, из которых были выплачены большие взносы в фонд социального страхования, являющиеся застрахованным доходом, служащим основой при расчёте пенсий независимо от области деятельности и занимаемой должности.

Также пенсии актуализируются при ежегодной индексации, согласно ст. 13 Закона № 156-XIV от 14.10.1998 года», – говорится в ответе, предоставленном НКСС.

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Акцент на бедных

Александр Муравский, экс-вице-премьер РМ: Вся рыночная капиталистическая экономика не вполне нормальна с точки зрения понятий всеобщего равенства и социальной справедливости, но ненормален и предлагаемый депутатом стандартный коммуно-социалистический подход. Вместо того чтобы предложить, как улучшать материальное положение бедных, предлагается прессовать богатых, причём самыми примитивными методами.

Что же делать?

Основное внимание должно быть направлено на решение проблем заработной платы, и соответственно вырастут размеры взносов. Решения – в сфере снятия больных вопросов привлечения инвестиций и т. д. и т. п. Продолжить работу над унификацией пенсионной системы. Из данных, полученных от НКСС, выходит, что 65% из тех, кто получают пенсию свыше 20 тыс. леев в месяц, – это бывшие судьи и прокуроры. И это при том, что они имеют право на пенсию уже с 50 лет и продолжают работать. Кроме того, только половину пенсии получают они за счёт взносов в соцфонд. А вторая половина выплачивается из госбюджета. Это должно быть пересмотрено. Индексация должна быть одинакова для всех и выполнять роль компенсатора инфляции, а разрыв в доходах должен компенсироваться системой льгот и пособий для малообеспеченных.