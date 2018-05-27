Боец K-1 задержан по подозрению в убийстве мужчины в драке

Трагический инцидент произошел в ночь с 18 на 19 мая столичном клубе: в результате драки в ночном клубе скончался 30-летний мужчина.

Сегодня стало известно, что по подозрению в нанесении смертельных побоев полицией задержан 25-летний боец K-1. На данный момент его допрашивают.

Согласно сообщению Генинспектората полиции, ранее по данному делу был задержан другой подозреваемый. Сегодня в 13.00 он будет препровожден в суд Рышкановки, где будет рассмотрено требование прокуроров о помещении его под арест.

По данному делу открыто три уголовных дела за хулиганство, а также нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Лица, которые будут признаны виновными, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 15 лет.