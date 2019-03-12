Блок “Акум” категорически отверг предложение ПСРМ о переговорах и потенциальной коалиции

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Лидеры “Акум” категорически отказались от переговоров с Партией социалистов и, как следствие, создания с ПСРМ потенциальной коалиции в избранном парламенте страны. Об этом Андрей Нэстасе и Майя Санду заявили в рамках сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, что вчера Партия социалистов официально и открыто пригласила “Акум” к переговорам. ПСРМ предлагала лидерам блока встретиться сегодня, 12 марта, в 15.00. Соответствующее решение было принято накануне Политисполкомом партии.

– Это решение базируется на том факте, что ПСРМ и ACUM являются главными оппозиционными силами по обе стороны политического спектра страны. Мы также сотрудничали с некоторыми политиками из этого блока в прошлом, вместе организовали протесты против власти, и теперь хотим определить, если между нашими политическими силами еще есть точки соприкосновения, на основе которых могло бы вырисоваться будущее политическое сотрудничество, – говорилось в заявлении ПСРМ.