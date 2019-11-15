Блок “ACUM” в Мунсовете распался на две фракции

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В новом составе Муниципального совета Кишинева образованы четыре фракции – фракция Партии социалистов, фракция партии „Действие и солидарность”, фракция „ACUM”, платформа „DA” и фракция Либеральной партии. В КМС входят также два советника-демократа, два – партии „Шор” и по одному советнику от Партии национального единства, Движения „Forța Nouă” и Партии коммунистов.

Самой многочисленной в КМС является фракция ПСРМ, в которую входят 22 местных советников. Председателем фракции является Сергей Афанасенко.

Политическая партия платформа „Достоинство и правда” и партия „Действие и солидарность”, хотя участвовали на местных выборах вместе, в составе блока „ACUM”, в КМС образовали отдельные фракции. Так, фракция „ACUM”, платформа „DA” насчитывает десять советников. Председателем является Андрей Нэстасе. Фракция ПДС насчитывает девять советников, а председателем является Василе Грэдинару, пишет ipn.md.

Фракция Либеральной партии насчитывает три советника, председателем является Ион Чебану.

В состав Муниципального совета Кишинева входит 51 советник.