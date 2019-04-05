Блоггер: Конфискованные у Филата машины были выставлены на продажу (ФОТО)

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Государственная налоговая служба опубликовала список автомобилей и запчастей, выставленных на продажу. В их числе – несколько машин класса люкс.

Как пишет блоггер Еуджен Лукьянюк, в список попали и 4 автомобиля, ранее принадлежавшие бывшему премьеру Владу Филату и конфискованные у него в рамках дела, по которому он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Речь, в частности, идет о: Porsche, Land Cruiser и двух Touareg, предназначавшихся для охраны политика. Стоимость машин варьирует от 525997 леев (Touareg) до 766717 леев (Porsche).

Представители ГНС не подтвердили и не опровергли распространенную информацию журналистам.