Близ границы пойман браконьер, охотившийся на кроликов (ФОТО)

Мужчина из села Гримэнкэуць Бричанского района задержан за незаконную охоту в приграничной зоне.

Инцидент был зафиксирован минувшей ночью. Сотрудники Пограничной полиции Бричан, находясь при исполнении служебных обязанностей, внезапно услышали выстрелы и заметили свет фонарика у пограничной линии. На место выехала группа реагирования, которая обнаружила автомобиль Opel Combo, за рулем которого находился 31-летний житель села Гримэнкэуць. В момент задержания подозреваемый попытался убежать с места происшествия, но был пойман.

При осмотре машины полицейские обнаружили охотничье ружье и фонарик, а сам мужчина не имел разрешений ни на ношение оружия, ни на охоту. Мужчина признал, что находился в пограничной зоне с целью охоты на кроликов, но заявил, что не знает пограничных правил.

Ведется расследование инцидента. Браконьеру грозит наказание в виде штрафа от 30 до 60 условных единиц.