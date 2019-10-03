Благоустройство столичных дворов продолжается: 50 новых скамеек появятся на Ботанике к концу месяца (ФОТО)

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В Кишинёве продолжаются работы по установке скамеек в рамках запущенной ранее социалистами программы по благоустройству дворов. До конца месяца на Ботанике появятся ещё полсотни скамеек.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, подчеркнув, что адреса, где будут вестись работы, определены и утверждены согласно обращениям и заявлениям граждан.

За последние два дня были установлены скамейки на Трандафирилор 29/3, Титулеску 1, Титулеску 1/2 и Плаюлуй 2, Сармизеджетуса 37/3, Четатя Албэ 5, Диминеций 63, Диминеций 51 В, Мунчешть 56. До конца месяца на Ботанике планируется установить еще 50 скамеек, – отметил он.