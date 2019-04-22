Благоустройство Кишинева продолжается: социалисты провели субботник в Добруже (ФОТО)

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Партия социалистов продолжает собственными усилиями благоустраивать Кишинев. В минувшие выходные активисты ПСРМ провели мероприятие по уборке мусора в поселке Добружа столичной коммуны Сынжера.

– Мы убрали территорию, где планируем в будущем благоустроить место для отдыха детей, молодежи и пожилых людей, – рассказал советник ПСРМ Юрий Витнянский.

Стоит отметить, что социалисты также продолжают встречи с кишиневцами во дворах жилых домов. Одна из них прошла на днях на нижней Ботанике.

– Обсудили вопросы благоустройства двора, договорились о его о включении в программу социалистов. На нижней Ботанике десятилетиями ничего не делалось. Район нуждается в реабилитации, – добавил Витнянский.