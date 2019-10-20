Благоустройство дворов продолжается: новую площадку для детей устанавливают на Ботанике (ФОТО)

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В рамках инициированной социалистами программы по благоустройству дворов начались работы по установке детской площадки во дворе домов на Куза-Водэ, 1/1 и 1/2. Об этом подробнее рассказал в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Кишинева Юрий Витнянский.

– Данная программа работает уже два года. По программе фракции cоциалистов были проведены работы в каждом втором дворе столицы. За это время было установлено уже 250 детских и более сотни фитнес-площадок, более тысячи скамеек, проведены ремонты кровли, замена окон в подъездах и другие виды ремонтных работ, – отметил он.

Витнянский также уточнил, что в ближайшее время на Ботанике будут установлены детские площадки по следующим адресам: Ботаника Веке, 8, 10, Валя Кручий, 4, Дачия, 29, Зелинского, 33/1, Куза-Водэ, 24 и Индепенденцей, 24/1. Также до середины ноября запланированы работы по установке фитнес-площадок ещё в 10 дворах сектора Ботаника и во дворах начального и старшего корпуса лицея им. Дмитрия Кантемира.