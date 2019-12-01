Благотворительная зимняя ярмарка посольств состоится в Кишинёве на следующей неделе

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Рождественскую благотворительную ярмарку в 23-й раз организует 8 декабря на Moldexpo Международный клуб женщин. В ярмарке примут участие порядка 25 аккредитованных в Молдове посольств и международных организаций. В этом году в ней впервые примет участие и Почётное консульство Испании, которое порадует посетителей испанскими блюдами и традициями. Собранные пожертвования будут распределены в форме грантов между неправительственными организациями, реализующими проекты в интересах детей и женщин из социально уязвимых групп.

Сопредседатель Клуба Мария Маринуца рассказала, что в мероприятии примут участие и НПО. Посетители ярмарки смогут познакомиться с их деятельностью, и это участие даст НПО возможность собрать средства. Также в ярмарке примут участие народные мастера и различные предприятия. На ярмарке будут продаваться традиционные блюда, напитки, произведения искусства, одежда, книги и игрушки, передаёт ipn.md.

В рамках мероприятия будут организованы лотереи. Билеты на участие в них будут стоить от 10 до 50 леев, в зависимости от суммы разыгрываемых призов. Посетителей ждёт обширная художественная программа, включающая в себя колядки.

Мария Маринуца сообщила, что в этом году количество проектов, для которых была запрошена поддержка, достигло 112, по сравнению с 45 в прошлом году. Хотя помочь хочется всем, к сожалению, такая финансовая возможность отсутствует. Пока отобраны восемь проектов, но организаторы надеются, что им удастся удовлетворить большее число запросов.

Вход на мероприятие обойдётся в 25 леев. Для детей, для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями вход будет бесплатным. Посетить ярмарку можно будет с 10.00 до 16.00. Официальное открытие состоится в 11.00.