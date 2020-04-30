Благородный жест: сотрудники НАРЭ каждый месяц жертвуют дневную зарплату на борьбу с коронавирусом

Благородный жест: сотрудники НАРЭ каждый месяц жертвуют дневную зарплату на борьбу с коронавирусом

Сотрудники Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) продолжают помогать врачам, задействованным в лечении пациентов с COVID-19.

В период чрезвычайного положения сотрудники НАРЭ решили ежемесячно перечислять свои зарплаты за день на борьбу с коронавирусом, пишет curentul.md.

– Мы переживаем сложный период, и только вместе сможем победить. Напоминаем о максимальной ответственности в этот непростой период и желаем здоровья всем гражданам, – говорится в пресс-релизе ведомства.

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