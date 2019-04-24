Благодатный огонь привезут в Молдову в 17-й раз

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В субботу, 27 апреля, в Молдову в 17-й раз доставят Благодатный огонь из Иерусалима. В этих целях в расписание был введен дополнительный рейс по маршруту Кишинев – Тель-Авив – Кишинев.

Его будет осуществлять компания Air Moldova. Дополнительный рейс будет следовать по специальному графику. Так, самолет вылетит в субботу утром из аэропорта и вернется в тот же день в 19.50. Этим рейсом делегация Митрополии Молдовы доставит Благодатный огонь. После этого он будет роздан всем верующим в сквере Кафедрального собора Кишинева.

Напомним, православные верующие отметят Пасху в это воскресенье, 28 апреля.