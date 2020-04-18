Благодатный огонь прибыл в Молдову

Благодатный огонь прибыл в Молдову

Святыню доставили из Иерусалима под патронатом главы государства. 

Огонь прямо в аэропорту раздадут представителям епархий, после чего он будет распределен по всей стране. Святыню встретил президент Игорь Додон. Глава государства обратился к гражданам, поздравив их с наступающей Пасхой и попросив заботиться о близких и молиться.

– Уверен, что мы преодолеем это. Здоровья всем! Пусть Благодатный огонь, который в этом году был доставлен в Молдову уже в 18-й раз, согревает ваши дома и сердца. С Божьей помощью! – сказал он. 

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