Благодарный сын земли молдавской

0

О том, как успешные соотечественники не забывают о своей родине

Не только осень радует нас тёплыми и погожими днями. 11 соглашений, подписанных участниками Второго молдо-российского экономического форума, прошедшего в Кишинёве с 19 по 21 сентября, дают жителям Молдовы надежду на изменения в жизни, которые могут произойти не только в столице, но и в самых отдалённых сёлах.

Гость обоих форумов – директор компании «Регинас» из Челябинска Василий Рыбаков. По итогам 2012 года Василий Рыбаков признан «Человеком года», он входит в список 100 самых влиятельных бизнесменов региона. Предприниматель готов инвестировать в коммуну Чобалакчия Кантемирского района, откуда сам родом.

Мал бригадир, но с амбициями

Говорят, что преуспевающие люди ищут нужные им обстоятельства, а если не находят, то создают их сами. Это про Василия Рыбакова. Самый младший из четырёх детей Петра Николаевича и Софии Савельевны Рыбаковых, Василий с малых лет хотел стать успешным и значимым человеком. Отец был колхозным возчиком – развозил на телеге еду и воду бригадам, которые работали в поле и на ферме. Мама работала в виноградарской бригаде и занималась домашними делами.

– В нашей семье каждый знал, чем ему заниматься. Тяжёлую физическую работу выполняли старшие братья Николай и Савелий. А я помогал маме: ухаживал за скотиной, работал в огороде, а также подметал, убирал и готовил. Первое блюдо самостоятельно приготовил в 11 лет – сварил чорбу. Но её то ли оказалось мало, то ли едоки слишком проголодались, но мне не досталось даже ложки супа, – рассказывает Василий Петрович.

Болгары – люди амбициозные, даже в подростковом возрасте. Как все тогдашние сельские школьники, Василий летом работал в школьной бригаде. В 13 лет он возглавил отделение бригады из десяти школьников, которые ухаживали за молодыми посадками лесхоза: убирали мусор, пололи и прореживали лесные культуры. Каждое утро в половине шестого подросток шёл за нарядом к леснику. Возвращался на участок и по карте выяснял, где предстоит работать. К обеду приезжал лесник проверить работу и закрыть наряд…

Работа в школьной бригаде была очень важной: она учила добиваться результата, кроме того, ребята зарабатывали реальные деньги. Самую большую сумму – 450 рублей – Василий заработал на уборке помидоров, учась в Днестровском энерготехникуме (теперь – Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий). Заработанные деньги студент положил на сберегательную книжку и предложил родителям пользоваться этим вкладом.

Куда поступать после школы, за Василия решил старший брат Николай. Ему уже исполнилось пятнадцать с половиной лет, и он повёз Василия подавать документы в Днестровский техникум, где учился сам. Учебное заведение Василий Рыбаков – единственный из однокурсников – окончил с отличием. Там, к слову, до сих пор висит табличка со списком выпускников, получивших красный диплом. Преподаватели настойчиво рекомендовали пареньку из Чобалакчии продолжать учиться, посоветовали вуз, который сами и окончили. И Василий поступил в Ивановский энергетический институт (теперь Ивановский государственный энергетический университет).

Благодаря молдо-российскому форуму появился потенциальный инвестор – предприниматель из Челябинска и наш земляк Василий Рыбаков, который готов вложить деньги в развитие сельхозкооператива Ciobalaccia.

Чемодан и огромное желание

Василий Рыбаков приехал в Челябинск по распределению после окончания Ивановского института. Всё, что он привёз с собой, – один чемодан и огромное желание работать. Оказалось, этого достаточно для того, чтобы стать успешным человеком. Работал на ТЭЦ-3, создал товарищество по продаже отечественных автомобилей «Регинас». За 27 лет «Регинас» вырос в крупнейший на Урале производственно-коммерческий автомобильный холдинг с 14 комплексами по продаже и обслуживанию чешских, немецких и японских машин. Ежемесячно компания продаёт по 1600 автомобилей. В холдинг входит и завод по производству воздушных и масляных фильтров, другие подразделения. Шесть лет назад по инициативе Рыбакова на базе холдинга открыли базовую кафедру «Автомобилей и автомобильного сервиса» автотракторного факультета Южно-Уральского госуниверситета.

Возглавляя огромный региональный холдинг, Василий Петрович находит время для главного дела всей жизни – гребли. Автохолдинг «Регинас» на свои деньги построил муниципальную детско-юношескую школу олимпийского резерва № 11. Рыбаков не устаёт тренировать юных гребцов и всячески поддерживает этот вид спорта в регионе: он возглавляет Федерацию гребли Челябинской области.

По примеру тренеров

Тихий городок Днестровск всегда был кузницей лучших спортсменов республики по гребле на байдарках и каноэ. Василию учёба давалась легко, и у него оставалось много свободного времени. Ребята привели его к Леониду Григорьевичу Табала, который тренировал гребцов вместе со своей супругой Валентиной Николаевной. Профессионалы своего дела, они воспитали не одно поколение выдающихся спортсменов, призёров самых престижных соревнований.

– Мне очень повезло: все годы учёбы в техникуме я находился под присмотром этих мудрых наставников. Всё, что я теперь пытаюсь привить нашим воспитанникам, это уроки моих первых тренеров Валентины Николаевны и Леонида Григорьевича. Теперь и мы с женой Еленой тоже тренируем ребят в паре – воспитываем ребятишек, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ. Муниципальная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 11, которую мы открыли в Челябинске, сильно отличается от спортшколы в Днестровске: другая инфраструктура, иные подходы в подготовке, но всё держится на основе, заложенной нашими тренерами, – это любовь к своим воспитанникам, – говорит Василий Петрович.

Бизнес есть бизнес

Василий Рыбаков сохранил и трепетное отношение к селу, где родился. Готов делать серьёзные инвестиции в развитие сельскохозяйственного кооператива Ciobalaccia, у которого накопилось много проблем. По словам председателя этого кооператива Дмитрия Желева, его главная сложность – переработка.

– Мы являемся производителями первичного материала, а сливки от продажи готового продукта снимают другие. Мечтаем переориентироваться на производство переработанного продукта. Для этого нужны холодильники, сушилки, цеха по переработке молока, мяса, овощей и фруктов. С появлением производств по переработке цены на производимую продукцию вырастут и сельчанам станет выгодно работать дома. Плюс появятся дополнительные рабочие места, – говорит Желев.

Благодаря молдо-российскому форуму появился потенциальный инвестор – предприниматель из Челябинска и наш земляк Василий Петрович Рыбаков, который готов вложить деньги в развитие сельхозкооператива Ciobalaccia. Но предприниматель, как и другие представители российского бизнеса, хочет получить ответ на свой вопрос: как будет защищён на законодательном уровне российский бизнес, который хочет инвестировать в Молдову? Ответа ждёт не только предприниматель – ждут и жители коммуны.

КОММЕНТАРИЙ

Отрезанные от мира

Сержиу Обрежа, примар коммуны Чобалакчия Кантемирского района: В нашей коммуне живёт более 3000 человек. Это жители трёх сёл – Викторовка, Чобалакчия и Флокоаса. Главный работодатель – сельскохозяйственный кооператив Ciobalaccia, которому 1200 сельчан сдают свои квоты. Наше агропредприятие – второе в Кантемирском районе по объёму производимой продукции. Оно обрабатывает 2900 гектаров земли, на которых растут яблоневые сады, виноградники, пшеница, подсолнух. Руководит кооперативом 36-летний Дмитрий Желев, амбициозный энергичный специалист, которого три года назад люди избрали своим руководителем. У него большие планы, и он всё делает для того, чтобы предприятие заработало в полную силу. От его доходов зависит жизнь наших сёл – останутся ли в родных пенатах выпускники теоретического лицея «Николае Михай», где учатся 350 ребят, и подросшие ребятишки, которые посещают два детских сада.

Много лет жители коммуны страдают от отсутствия уличного освещения и канализации. Во время дождей дороги становятся непроходимыми: пешком не пройти, на машине – не проехать. В непогоду бесполезно вызывать скорую – она не может добраться до больного. Если проблему с освещением удалось решить на 90%, то на канализацию в местном бюджете нет средств. Мы разработали технический проект для проведения канализации во всей коммуне, но для его осуществления необходимо как минимум 40 млн леев.

Татьяна СОЛОВЬЁВА