“Благодарность” за голоса: либералы воздержались, а представители партии Лянкэ проголосовали против финпомощи неблагополучным семьям в пригородах (ВИДЕО)

“Благодарность” за голоса: либералы воздержались, а представители партии Лянкэ проголосовали против финпомощи неблагополучным семьям в пригородах (ВИДЕО)

На сегодняшнем заседании Муниципального совета была рассмотрена инициатива ПСРМ, направленная на предоставление финпомощи неблагополучным семьям в связи с ликвидацией столичного муниципального фонда и проблемами в работе заменившей его правительственной организации.

– Мы предлагаем принять регламент о выплате таким семьям, и в первую очередь из пригородов, 6 тысяч леев сразу или в течение 6 месяцев, на покупку необходимых вещей либо услуг, – заявлял накануне заседания Мунсовета председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан

Однако, когда вопрос был поставлен на голосовании, не все советники оказались “за” инициативу. В частности, либералы, чей ставленник Дорин Киртоакэ побеждал на выборах именно благодаря пригородам, воздержались от голосования, ровно как и два советника Народной европейской партии Юрия Лянкэ. Остальные советники НЕП и вовсе проголосовали против.

Несмотря на это, решение было принято. По инициативе социалистов из бюджета на нужды неблагополучных семей, преимущественно в пригородах, будет выделено 13 миллионов леев.

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