Благодаря усилиям социалистов во многих столичных детсадах проводится ремонт (DOC)

В Кишиневе, как и по всей республике Молдова, состояние детских садов в большинстве случаев плачевное.

Об этом с сожалением сказал глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что в учреждениях, где наши дети находятся с 7 утра и до 19 ежедневно, где питаются и спят и гуляют, должны быть соответствующие условия.

– Наша фракция считает, что условия в детских садах должны соответствовать санитарным нормам, чтобы деткам было комфортно и безопасно находиться в садике и на площадках для прогулок. Поэтому, исходя из многочисленных запросов от руководителей садиков и родителей, советники нашей фракции отправили петиции с просьбами о ремонтах пищевых блоков, санузлов и павильонов в садиках. Работают ежедневно с представителями исполнительной власти и администрациями детсадов. Управление капитального строительства и Управление образования инициировали тендера по ремонтам в садиках, – рассказал Чебан.

Он отметил, что летом были начаты ремонтные работы в дошкольных учреждениях, в октябре во всех садиках, которым выделены средства, ремонт будет произведен в полном объеме. Также 23 детсада были обеспечены новыми стиральными машинами, холодильниками и мебелью. Чебан признал, что этого, безусловно, недостаточно, но пообещал, что в дальнейшем фракция Партии социалистов продолжит оказывать посильную помощь учебным заведениям.