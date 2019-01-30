Благодаря усилиям социалистов, пригород Дурлешты и Кишинёв вскоре свяжет новый троллейбусный маршрут (ВИДЕО)

0

4 февраля в муниципии будет запущен троллейбусный маршрут № 35.

Это станет возможным благодаря участию местного советника в городе Дурлешты от ПСРМ Владимира Рошки и муниципального советника Партии социалистов в Кишиневе Динария Кожокару. По словам последнего, в результате встреч с жителями пригорода Дурлешты и улицы Яловенской было установлено, что муниципальный общественный транспорт не справляется с потоком пассажиров. В связи с этим социалисты выступили с рядом предложений по этому поводу.

– Вместе с муниципальными советниками мы пришли к единому решению выделить деньги Управлению электротранспорта Кишинёва на приобретение 5 троллейбусов. 1 февраля транспортные единицы пройдут проверку, а уже 4 февраля будут выпущены на маршрут, – отметил Динарий Кожокару в ходе прямого эфира в социальной сети.

Тем не менее, даже запуск нового маршрута хотела самовольно приписать себе в список заслуг ДПМ. В связи с этим Динарий Кожокару отметил, что к введению нового маршрута демократ Константин Цуцу не имеет никакого отношения, как об этом сообщалось в некоторых СМИ. Это могут подтвердить документы, которые имеют отношение к введению нового маршрута и которые находятся на руках у представителей Партии социалистов, сказал он.