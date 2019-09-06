Благодаря социалистам выросло число людей, ежедневно питающихся в социальных столовых Кишинева (ФОТО)

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Проблемы малоимущих жителей столицы всегда были в центре внимания социалистов. По настоянию фракции ПСРМ в Мунсовете был изменен Регламент предоставления бесплатных обедов в социальных столовых. Об этом на своей странице в соцсети написал вице-председатель парламента, секретарь по идеологии ПСРМ, потенциальный кандидат в генеральные примары Кишинева Ион Чебан

– Мы предложили включить в эту категорию людей с доходами до 3000 леев. В предыдущие годы этой льготой пользовались только те, кто имел доход до 2000 леев. Таким образом, нам удалось увеличить количество людей, ежедневно питающихся в социальных столовых, с 700 до 1200 человек, – отметил он.

Чебан также подчеркнул, что знает, что во всем муниципии людей, которые нуждаются в поддержке, гораздо больше, поэтому инициированная ПСРМ программа помощи социально-уязвимым категориям населения будет продолжена.