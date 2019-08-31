Благодаря социалистам в Кишинёве в течение одного года появились 10 новых стадионов и 150 спортивных площадок (ФОТО)

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В течение всего одного года благодаря усилиям Партии социалистов в столице были установлены 10 новых стадионов и 150 спортивных площадок. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил бывший председатель фракции ПСРМ в МСК, вице-спикер парламента и секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан

По словам политика, популяризация массового спорта и создание спортивной инфраструктуры были и остаются приоритетом для социалистов. В рамках целевой программы, инициированной ПСРМ, а также проектов Василия Киртока и фракции, которую он представлял в Кишинёвском муниципальном совете, в ближайшее время в столице будет завершена установка последних объектов – 10-и многофункциональных стадионов в микрорайонах города, сооружение которых было запланировано на текущий год. На этих стадионах каждый сможет заниматься любимым видом спорта, включая футбол, баскетбол, волейбол, теннис и многое другое.

Кроме того, специальная целевая программа социалистов, как и личное участие Ивана Чебана в прошлогодней предвыборной кампании включают в себя обязательство обустройства 150 спортивных площадок во всех секторах столицы. 70 из них уже установлены, еще 80 будут введены в эксплуатацию к 10 октября, отметил вице-спикер парламента.

– Как глава фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете, четыре года назад я подчеркивал необходимость создания комфортной городской среды для жителей столицы. Тогда я инициировал специальную целевую программу благоустройства дворов, включающую в себя ремонт внутридворовых дорог, восстановление освещения, зеленые насаждения и другие инфраструктурные проекты. Убежден, что при правильном и эффективном управлении именно так могут выглядеть все дворы кишиневских кварталов, – заявил Чебан.