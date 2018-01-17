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Благодаря социалистам в Кишиневе появится экспериментальный дополнительный рейс на улицу Яловенская (ДОКУМЕНТ)

Благодаря социалистам в Кишиневе появится экспериментальный дополнительный рейс на улицу Яловенская (ДОКУМЕНТ)

На основании многочисленных жалоб жителей улицы Яловенская, которые не могут добираться по вечерам домой на общественном транспорте, муниципальный советник Партии социалистов обратился в Управление транспорта муниципия Кишинев, а также в Городской автобусный парк.

В результате обращения социалиста было решено пустить по 11 маршруту экспериментальный дополнительный рейс. Он будет отправляться с улицы Тигина в 20.05. Также автобус будет делать остановку у Телецентра в сторону улицы Яловенская в 20.30.

– Через определенное время будет сделан анализ пассажиропотока и принято решение,- отметил на своей странице в социальной сети Одинцов. 

Социалист выразил благодарность за отзывчивость врио главы Управления транспорта Виталию Бутучелу и директору Городского автобусного парка Якобу Капчеля.

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