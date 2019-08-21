Благодаря социалистам в ещё одной многоэтажке на Ботанике заменят окна (ФОТО)

0

В столичном секторе Ботаника, по адресу Титулеску 1, ведутся масштабные работы по замене окон в подъездах многоэтажного дома. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

Очередной дом, в котором по инициативе фракции ПСРМ реализуется программа по благоустройству, – написал Витнянский.

Вице-претор также отметил, что кроме замены окон будет проведён ремонт козырьков подъездов.

Инициатива проведения ремонта в столичных домах принадлежит фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва.