Благодаря социалистам у жителей ряда домов на улице Куза-Водэ появилась новая площадка (ФОТО)

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В рамках программы советников Партии социалистов в МСК была установлена и открыта новая детская площадка по адресу Куза-Водэ, 24. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Лучшая благодарность – это улыбки и смех детей, – написал Витнянский.

Стоит отметить, что, стараниями социалистов помимо детских площадок в Кишинёве также активно устанавливают спортивные площадки и открывают многофункциональные стадионы, устанавливают скамейки и беседки, восстанавливают дорожное покрытие и уличное освещение.