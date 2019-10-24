Благодаря социалистам у жителей Новобачойской появился новый тротуар (ФОТО)

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Работы по укладке тротуара на Новобачойской, инициированные Партией социалистов, завершены. Теперь жители могут безопасно гулять вдоль улицы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Витнянский отметил, что ремонт данной дороги и укладка тротуара стали для команды социалистов принципиальными, как и вопрос реконструкции фонтана у входа в парк «Долина роз».

– Занимались этой дорогой и тротуаром не один день. Совместными усилиями вместе с Иваном Чебаном и Олегом Липским средства были найдены, и работы – выполнены, – написал вице-претор Ботаники.

Он также отметил, что, занимаясь вопросом ремонта дороги и укладки тротуара, пришлось не раз столкнуться с нежеланием ряда чиновников решать данную проблему.

– В очередной раз я убедился, что городу нужен хороший и понимающий проблемы примар. Тогда можно было бы решить проблему в течение одного – двух месяцев, а не убеждать чиновников более года о необходимости проведения этих работ. И только под давлением авторитета Ивана Чебана удалось решить данный вопрос, – написал Витнянский.