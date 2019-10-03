Благодаря социалистам у жителей Новобачойской появится новый тротуар (ФОТО)

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У жителей улицы Новобачойской на Ботанике появится новый тротуар. Об этом сообщает вице-претор сектора Ботаника Кишинёва Юрий Витнянский.



– Местные жители неоднократно обращали внимание на то, что им, идя на работу и возвращаясь назад, приходится перемещаться по проезжей части. Уже начаты работы по установке бордюров, которые продлятся не более двух недель, – отметил Витнянский.

По словам социалиста, работы по укладке нового тротуара должны быть завершены в начале ноября, до холодов. Стоимость выполняемых работ составит полмиллиона леев.