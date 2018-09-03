Благодаря социалистам столичная школа для детей с ограниченными возможностями переехала в новое здание (ФОТО)

В день начала учебного года председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан посетил русскую вспомогательную школу, где учатся дети с ограниченными возможностями.

Как он рассказал на своей странице в соцсети, усилиями фракции ПСРМ эта школа переехала в новое здание, где был сделан капитальный ремонт. На данный момент осталось решить вопрос с мебелью и оборудованием для этой школы.

– Учителя этой школы – настоящие молодцы. Они делают всё, чтобы эти дети чувствовали себя полноценными членами общества. Поздравляю всех с началом нового учебного года! Низкий поклон нашим учителям! – сказал Чебан.