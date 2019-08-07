Благодаря социалистам с сегодняшнего дня стартует капитальный ремонт улицы Зелинского

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С сегодняшнего дня, 7 августа, на улице Николая Зелинского, в периметре бульвара Дачия и улицы Дечебал, стартуют ремонтные работы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Запускаем работы по ремонту улицы Н. Зелинского. Это еще одна улица сектора Ботаника, где пройдет капитальный ремонт. Первый шаг – это изъятие бордюров. В течение недели в подготовку улицы к ремонту подключится МП «Spaţii Verzi», – написал Витнянский.

По его словам, все подготовительные и ремонтные работы будут проходить в течение полутора месяцев и завершатся во второй половине сентября. Ремонт данной улицы, так же как и бульвара Траян выполняет муниципальное предприятие Exdrupo.

Кроме этого, вице-претор Ботаники поблагодарил вице-председателя фракции Партии социалистов в МСК Александра Одинцова за лоббирование вопроса по ремонту данного отрезка дороги на улице Н. Зелинского.