Благодаря социалистам многие кишиневцы получат материальную помощь на проезд в общественном транспорте

Муниципальный совет Кишинева поддержал проекты фракции Партии социалистов, предусматривающие выделение финансовой помощи на проезд в общественном транспорте для ряда категорий жителей Кишинева.

В частности, речь идет о 6710 педагогах и 748 медицинских работниках муниципия, которые получат по 70 леев для приобретения проездных. Педагогам помощь будет начисляться с 1 сентября по 31 декабря 2018 года, а врачам – с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

Кроме того, ежемесячную помощь в размере 70 леев на проезд в общественном транспорте получат жители Кишинева, чей ежемесячный доход не превышает 3 тысяч леев, пенсионеры, чья пенсия составляет не более 3 тысяч леев, а также ветераны и семьи, которые потеряли кормильца (работник силовых структур).

Заявки и пакет документов можно подавать в отделения управления социальной помощи по месту жительства, а деньги – получить в почтовых отделениях муниципия.