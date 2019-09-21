Благодаря социалистам капитальный ремонт улицы Зелинского движется полным ходом (ФОТО)

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На столичной улице Зелинского стартовали работы по фрезерованию асфальта. Об этом сообщил в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.



На отрезке ул. Зелинского, между бул. Дачия и Дечебал, несколько недель вели работы по замене бордюров. Этой ночью начали фрезерование. Данные работы будут проходить исключительно ночью. Уже на следующей неделе начнём работы по укладке асфальта, – поделился он.

Витнянский напомнил, что ранее аналогичные работы были проведены на бульваре Траян. Работы по ремонту обеих улиц проводятся силами муниципального предприятия “Exdrupo”.