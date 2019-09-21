Благодаря социалистам капитальный ремонт улицы Зелинского движется полным ходом (ФОТО)

Благодаря социалистам капитальный ремонт улицы Зелинского движется полным ходом (ФОТО)

На столичной улице Зелинского стартовали работы по фрезерованию асфальта. Об этом сообщил в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

На отрезке ул. Зелинского, между бул. Дачия и Дечебал, несколько недель вели работы по замене бордюров. Этой ночью начали фрезерование. Данные работы будут проходить исключительно ночью. Уже на следующей неделе начнём работы по укладке асфальта, – поделился он.

Витнянский напомнил, что ранее аналогичные работы были проведены на бульваре Траян. Работы по ремонту обеих улиц проводятся силами муниципального предприятия “Exdrupo”.

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