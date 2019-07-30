Благодаря социалистам к концу года в некоторых детсадах сектора Ботаника откроются новые группы (ФОТО)

С целью ликвидации дефицита мест в детских садах в 2019 году в столичном секторе Ботаника будут открыты новые группы в пяти дошкольных учреждениях. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.
Таким образом, новые группы уже открыты или будут открыты до конца года в следующих детских садах:
- №181 – одна группа;
- №123, расположенном в городке аэропорта – одна новая группа;
- №168 – четыре группы;
- №49 – одна группа;
- В детском саду №112 открыт новый корпус с 11-ю группами, в пяти из которых ещё ведутся ремонтные работы.
Кроме этого, по словам Юрия Витнянского, планируется открытие нового садика на улице Зелинского (детский сад №79), где ведутся капитальные ремонтные работы. В связи с недостатком ресурсов учреждение может быть открыто в следующем году.
– С целью обеспечения качества выполняемых работ вместе с Управлением образования Ботаники осуществляем контроль проводимых ремонтных и строительных работ во всех учебных заведениях сектора, – отметил мунсоветник.