Благодаря социалистам к концу года в некоторых детсадах сектора Ботаника откроются новые группы (ФОТО)

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С целью ликвидации дефицита мест в детских садах в 2019 году в столичном секторе Ботаника будут открыты новые группы в пяти дошкольных учреждениях. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.

Таким образом, новые группы уже открыты или будут открыты до конца года в следующих детских садах:

№181 – одна группа;

№123, расположенном в городке аэропорта – одна новая группа;

№168 – четыре группы;

№49 – одна группа;

В детском саду №112 открыт новый корпус с 11-ю группами, в пяти из которых ещё ведутся ремонтные работы.

Кроме этого, по словам Юрия Витнянского, планируется открытие нового садика на улице Зелинского (детский сад №79), где ведутся капитальные ремонтные работы. В связи с недостатком ресурсов учреждение может быть открыто в следующем году.

– С целью обеспечения качества выполняемых работ вместе с Управлением образования Ботаники осуществляем контроль проводимых ремонтных и строительных работ во всех учебных заведениях сектора, – отметил мунсоветник.