Благодаря социалистам 8 тысяч детей из Кишинёва получат материальную помощь

Благодаря социалистам 8 тысяч детей из Кишинёва получат материальную помощь

Благодаря усилиям городской фракции социалистов, вместе с профильным управлением, которые проработали утвержденный недавно регламент, в этом году 8000 детей из Кишинева получат материальную помощь в размере 700 леев по случаю начала нового учебного года.

Об этом председатель фракции Партии социалистов Иван Чебан сообщил на своей странице в Facebook.

– В связи с этим родителям необходимо будет подать заявление в соответствующее учебное учреждение. Учащиеся первых, пятых и двенадцатых классов получат положенную материальную помощь в конце сентября-начале октября. Остальные раньше, – напомнил Иван Чебан.

Больше технических деталей на этой неделе, а также в газете Социалисты и секретариате фракции 022 201640,022 201545.

Напомним, что сегодня президент страны вручил школьные ранцы и принадлежности примерно 500 первоклассникам из всех секторов мун. Кишинев. Мероприятие проходит в рамках общереспубликанской программы, начатой благотворительным фондом «Din Suflet» и предусматривающая обеспечение школьными ранцами и принадлежностями каждого из более чем 25000 детей страны.

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