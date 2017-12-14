Благодаря президенту боевое знамя Штефана Великого будет храниться на Афоне в специальном стеклянном стенде (ВИДЕО)

Устройство для хранения стяга на почетном месте было изготовлено и передано монастырю Зограф по инициативе главы государства.

Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в социальной сети.

– Как я и обещал во время моего паломничества на Святую гору Афон летом этого года, я буду оказывать всевозможную помощь монастырям, которые хранят память о великих господарях Молдовы, которые поддерживали монастыри на горе Афон, продвигая и защищая православную веру, – отметил он.

Игорь Додон также подчеркнул,что в следующем году намеревается привезти в Молдову хранящиеся в этом монастыре Знамя Штефана Великого, а также Икону Святого Георгия, чтобы граждане нашей страны смогли увидеть эти бесценные реликвии.