110

Благодаря президенту боевое знамя Штефана Великого будет храниться на Афоне в специальном стеклянном стенде (ВИДЕО)

Благодаря президенту боевое знамя Штефана Великого будет храниться на Афоне в специальном стеклянном стенде (ВИДЕО)

Устройство для хранения стяга на почетном месте было изготовлено и передано монастырю Зограф по инициативе главы государства.

Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в социальной сети.

– Как я и обещал во время моего паломничества на Святую гору Афон летом этого года, я буду оказывать всевозможную помощь монастырям, которые хранят память о великих господарях Молдовы, которые поддерживали монастыри на горе Афон, продвигая и защищая православную веру, – отметил он. 

Игорь Додон также подчеркнул,что в следующем году намеревается привезти в Молдову хранящиеся в этом монастыре Знамя Штефана Великого, а также Икону Святого Георгия, чтобы граждане нашей страны смогли увидеть эти бесценные реликвии.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md