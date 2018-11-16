Благодаря Партии социалистов в столице за 6 дней появилось 18 новых спортплощадок

Благодаря усилиям фракции ПСРМ в Муниципальном совете во дворах Кишинёва всего за 6 дней было установлено 18 новых спортивных площадок.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан Так, по целевой программе социалистов были установлены спортплощадки по следующим адресам.
В секторе Чеканы установлено 5 площадок типа Workout:
- Игорь Виеру, 19;
- Игорь Виеру, 14;
- Игорь Виеру, 1;
- Михай Садовяну, 4/1;
- Н. М. Спэтару, 19/3.
В секторе Ботаника установлено 9 площадок:
- Мунчешть, 400;
- Пандурилор, 21;
- Индепенденцей, 14/4;
- Христо Ботев, 7/1;
- Трандафирилор, 31/7;
- Букурешть, 146;
- Куза Водэ, 35;
- бул. Дачия, 60/1;
- бул. Дачия, 69/1.
В секторе Центр установлено 4 площадки:
- Друмул Скиноасей, 1/1 – 1/4;
- Асаки, 66/1;
- Лех Качиньский, 10/2;
- Пьетрарилор, 8.
Сегодня проводят установку по следующим адресам: Негруцци, 6, и Измаил 98/2. А завтра на Валя Морилор подготовят территорию и установят спортплощадку рядом с полем для игры в бадминтон. Это будет сделано по согласованию с профильной спортивной ассоциацией.
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