Благодаря Партии социалистов в столице за 6 дней появилось 18 новых спортплощадок

Благодаря Партии социалистов в столице за 6 дней появилось 18 новых спортплощадок

Благодаря усилиям фракции ПСРМ в Муниципальном совете во дворах Кишинёва всего за 6 дней было установлено 18 новых спортивных площадок.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан Так, по целевой программе социалистов были установлены спортплощадки по следующим адресам.

В секторе Чеканы установлено 5 площадок типа Workout:

  • Игорь Виеру, 19; 
  • Игорь Виеру, 14;
  • Игорь Виеру, 1;
  • Михай Садовяну, 4/1; 
  • Н. М. Спэтару, 19/3.

В секторе Ботаника установлено 9 площадок:

  • Мунчешть, 400;
  • Пандурилор, 21;
  • Индепенденцей, 14/4;
  • Христо Ботев, 7/1;
  • Трандафирилор, 31/7; 
  • Букурешть, 146;
  • Куза Водэ, 35;
  • бул. Дачия, 60/1;
  • бул. Дачия, 69/1.

В секторе Центр установлено 4 площадки:

  • Друмул Скиноасей, 1/1 – 1/4;
  • Асаки, 66/1;
  • Лех Качиньский, 10/2;
  • Пьетрарилор, 8.

Сегодня проводят установку по следующим адресам: Негруцци, 6, и Измаил 98/2. А завтра на Валя Морилор подготовят территорию и установят спортплощадку рядом с полем для игры в бадминтон. Это будет сделано по согласованию с профильной спортивной ассоциацией.

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