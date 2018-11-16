Благодаря Партии социалистов в столице за 6 дней появилось 18 новых спортплощадок

Благодаря усилиям фракции ПСРМ в Муниципальном совете во дворах Кишинёва всего за 6 дней было установлено 18 новых спортивных площадок.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан Так, по целевой программе социалистов были установлены спортплощадки по следующим адресам.

В секторе Чеканы установлено 5 площадок типа Workout:

Игорь Виеру, 19;

Игорь Виеру, 14;

Игорь Виеру, 1;

Михай Садовяну, 4/1;

Н. М. Спэтару, 19/3.

В секторе Ботаника установлено 9 площадок:

Мунчешть, 400;

Пандурилор, 21;

Индепенденцей, 14/4;

Христо Ботев, 7/1;

Трандафирилор, 31/7;

Букурешть, 146;

Куза Водэ, 35;

бул. Дачия, 60/1;

бул. Дачия, 69/1.

В секторе Центр установлено 4 площадки:

Друмул Скиноасей, 1/1 – 1/4;

Асаки, 66/1;

Лех Качиньский, 10/2;

Пьетрарилор, 8.

Сегодня проводят установку по следующим адресам: Негруцци, 6, и Измаил 98/2. А завтра на Валя Морилор подготовят территорию и установят спортплощадку рядом с полем для игры в бадминтон. Это будет сделано по согласованию с профильной спортивной ассоциацией.