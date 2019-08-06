Благодаря настойчивости социалистов и горожан на улице Зелинского скоро начнётся капитальный ремонт

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Совсем скоро начнётся капитальный ремонт улицы Николая Зелинскиго, в периметре улицы Дечебал и бульвара Дачия в столичном секторе Ботаника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва.

– С трудом удалось добиться включения этой улицы в муниципальный план ремонта улиц из-за твердолобости и игнорирования предыдущей администрации города. Ремонт начнётся благодаря вам, уважаемые жители улиц Николая Зелинского, Трандафирилор и бульвара Дачии. А ваш покорный слуга усердно “пинал” администрацию, и вот, ремонт скоро начнётся, – отметил Одинцов.

По его словам, важную роль в решении вопроса сыграла настойчивость горожан и организованность при сборе подписей.

– Очень надеюсь, что ремонт будет качественным! – добавил вице-председатель фракции ПСРМ в МСК.