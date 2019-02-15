Бюро по миграции и беженцам выдворило из Молдовы четырёх иностранцев (ФОТО)

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Сотрудники регионального северного отделения Бюро по миграции и беженцам провели 14 и 15 февраля 3 операции, направленные на борьбу с незаконным пребыванием иностранных граждан в районах Бричаны, Дондюшаны и Глодяны.

В результате предпринятых мер были обнаружены три гражданина Российской Федерации и один гражданин Украины, которые пребывали в Молдове незаконно, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверок было установлено, что трое иностранцев въехали в страну на законном основании, но по завершении срока пребывания не покинули территорию. А один гражданин РФ въехал в Молдову, несмотря на запрет, установленный ранее, изменив при этом имя в проездном документе.

Так, в соответствии с законом о режиме иностранцев в РМ задержанные были помещены в Центр временного размещения иностранцев, а после проведения всех формальностей, будут отправлены на родину. Кроме этого, в их отношении будут применён запрет на въезд в Молдову на 5 лет.

Стоит отметить, что в 2018 году Бюро по миграции и беженцам обеспечило государственное содержание 117-и иностранцам, которые не могли быть депортированы в течение 24 часов. Больше всего регистрировались граждане России, Украины, Бангладеша и Турции.