Бюллетени для второго тура выборов примара Кишинева передадут сегодня на избирательные участки

Для голосования были отпечатаны примерно 635 тысяч бюллетеней.

408 тысяч из них – на молдавском языке, остальные – на русском. Длина бюллетеня составляет 124 мм, а ширина – 140 мм.

Напомним, второй тур выборов генерального примара Кишинева состоится 3 июня. В нем примут участие кандидат Партии социалистов Ион Чебан, занявший первое место в первом туре, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки откроются в 07.00 и будут работать до 21.00.