Бюллетени для второго тура выборов примара Кишинева передадут сегодня на избирательные участки

Бюллетени для второго тура выборов примара Кишинева передадут сегодня на избирательные участки

Для голосования были отпечатаны примерно 635 тысяч бюллетеней. 

408 тысяч из них – на молдавском языке, остальные – на русском. Длина бюллетеня составляет 124 мм, а ширина – 140 мм.

Напомним, второй тур выборов генерального примара Кишинева состоится 3 июня. В нем примут участие кандидат Партии социалистов Ион Чебан, занявший первое место в первом туре, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки откроются в 07.00 и будут работать до 21.00.

 

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