Бюллетень на выборах в Комрате напечатают в виде брошюры: там зарегистрирован 61 кандидат

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Сегодня, 8 октября, Центральная избирательная комиссия приступила к печати избирательных бюллетеней по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года. Всего будет напечатано более 7,8 млн избирательных бюллетеней, из которых 6,104 млн на молдавском языке и более 1,688 млн – на русском.

По выборам примаров будут напечатаны 2,194 млн избирательных бюллетеней (1,76 млн на молдавском языке и 432 млн на русском языке) на бумаге розового цвета. По выборам советников совета первого уровня также будет напечатано 2,194 млн избирательных бюллетеней (1,76 млн на молдавском языке и 432 млн на русском языке) на бумаге серо-дымчатого цвета. По выборам советника районного/муниципального совета будет напечатано 2,6 млн избирательных бюллетеней (2,12 млн на молдавском языке и 550 млн на русском языке) на бумаге бежевого цвета. По выборам генерального примара муниципия Кишинэу и примара муниципия Бэлць будет напечатано около 740 тыс. избирательных бюллетеней (464 тыс. на молдавском языке и более 274 тыс. на русском языке) на бумаге фиолетового цвета.

Длина избирательных бюллетеней будет отличаться в зависимости от количества кандидатов, внесенных в бюллетень. Самые короткие избирательные бюллетени относятся к населенным пунктам, где было зарегистрировано по одному кандидату на должность примара или местного советника. А самым длинным является избирательный бюллетень по выборам муниципального совета Комрат, для которых были зарегистрированы 61 конкурент на выборах. Он будет напечатан в форме брошюры.

Себестоимость одного бюллетеня устанавливается в зависимости от его длины – от 0,39 леев до 0,69 леев, за исключением избирательного бюллетеня по выборам советника муниципального совета Комрат, который будет стоить около 3 леев. Общая стоимость тиража избирательных бюллетеней по всеобщим местным выборам составляет более 3,6 млн. леев.