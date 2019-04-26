Бюджетников ждут пасхальные мини-каникулы

0

Работников бюджетной сферы ждут пасхальные мини-каникулы. Сегодня для них последний рабочий день, после чего им предстоят 5 выходных. Они вернутся на работу в четверг, 2 мая.

Дни 29 апреля и 1 мая являются выходными, согласно закону, а 30 апреля было объявлено нерабочим днем решением правительства. Его уже отработали в субботу, 13 апреля. Таким образом, на следующей неделе бюджетники будут работать всего 2 дня – в четверг и в пятницу, после чего последуют еще три выходных, в связи с Радоницей.

После нее бюджетники снова будут работать всего два дня – 7 и 8 мая. Затем снова мини-каникулы: 9 мая законный выходной, а 10 мая гражданам предстоит отработать 18 числа.