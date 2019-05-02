Бюджетники вернулись на работу, но на следующей неделе их вновь ждут мини-каникулы

После мини-каникул, которые продлились с 27 апреля по 1 мая, бюджетники вернулись на работу. Им предстоит потрудиться сегодня и завтра, тогда как в субботу, воскресенье и понедельник они снова будут отдыхать в связи с отмечаемым в Молдове Родительским днем.

Работа возобновится 7 мая, однако также на 2 дня. Уже с 9 числа работники бюджетного сектора вновь будут отдыхать – на сей раз, до 12 мая.

Следующие мини-каникулы предстоят уже в конце августа, когда в стране будут отмечать национальные праздники.