Бюджетники вернулись на работу, но на следующей неделе их вновь ждут мини-каникулы

Бюджетники вернулись на работу, но на следующей неделе их вновь ждут мини-каникулы

После мини-каникул, которые продлились с 27 апреля по 1 мая, бюджетники вернулись на работу. Им предстоит потрудиться сегодня и завтра, тогда как в субботу, воскресенье и понедельник они снова будут отдыхать в связи с отмечаемым в Молдове Родительским днем. 

Работа возобновится 7 мая, однако также на 2 дня. Уже с 9 числа работники бюджетного сектора вновь будут отдыхать – на сей раз, до 12 мая.

Следующие мини-каникулы предстоят уже в конце августа, когда в стране будут отмечать национальные праздники.

 

 

 

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