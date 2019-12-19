Бюджетники получат годовые премии в размере половины оклада

0

Депутаты утвердили на сегодняшнем заседании проект о внесении изменений в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Согласно проекту, годовая премия будет введена заново в размере 50% от основного оклада, а порядок предоставления будет установлен правительством.

Сотрудники бюджетных единиц левобережья Днестра, села Варница Новоаненского района, села Копанка и Хаджимус Каушанского района, муниципия Бендеры, а также подразделений Дубоссарского района Министерства внутренних дел получат повышенную зарплату на 4 последовательных класса оплаты труда. Проект предусматривает и ежемесячные надбавки в размере до 1100 леев за научное и научно-педагогическое звание. Имеющие почетные звания получат ежемесячную надбавку в размере до 250 леев, передаёт moldpres.md.

Согласно проекту, зарплаты нянечек, помощников воспитателей, библиотекарей и музеографов увеличатся. В то же время будут уравнены классы оплаты труда для воспитателей, учителей и преподавателей. Увеличатся зарплаты для лиц, занимающих ответственные государственные должности в местных органах власти с населением менее 20 000 жителей.

Проект предполагает, что финансовые затраты оцениваются примерно в 373,4 млн леев в годовом исчислении. Расходы предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2020 год.