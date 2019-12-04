Бюджет по карману

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О первых результатах деятельности кабмина

Наряду с работой над главным финансовым документом РМ на 2020 год кабинет министров вынужден исправлять ошибки, допущенные предыдущей исполнительной властью во главе с Майей Санду.

Титанический труд

Правительство Иона Кику, избранное в середине ноября, как и было изначально оговорено, не тратит время на раскачку и адаптацию в новой роли. Уже с первых дней оно активно взялось за подготовку главного финансового документа страны, чтобы в 2020 году иметь чёткий план действий и обеспечить денежное покрытие основных направлений развития государства, жизнедеятельности его граждан и разработанных социальных проектов.

Как заявил на брифинге журналистам премьер-министр Ион Кику, чиновникам и специалистам правительства пришлось интенсивно работать и в выходные дни, чтобы к заседанию правительства 27 ноября можно было обсудить и принять бюджет на будущий год.

– С момента избрания нового правительства была проделана титаническая работа, для того чтобы подготовить три главных бюджета страны – государственный, социального и медицинского страхования – и обеспечить финансовое покрытие предложенных президентом социальных проектов, – сказал И. Кику. – У бюджета на будущий год две главные задачи: первая – огромные инвестиции в инфраструктуру страны, в частности в дороги, и вытекающая из первой вторая – создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния граждан, в частности малоимущих слоёв населения.

У бюджета на будущий год две главные цели: первая – огромные инвестиции в инфраструктуру страны, в частности в дороги, и вытекающая из первой вторая – создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния граждан, в частности малоимущих слоёв населения.

Дефицит под контролем

Таким образом, доходы в национальный публичный бюджет РМ в 2020 году предполагаются в размере 44,1 млрд, а расходы – в 51,5 млрд. В бюджет государственного социального страхования заложено 23,4 млрд леев, а в бюджет государственного медицинского страхования – 8,3 млрд леев. Доходы в целом оцениваются в 69,2 млрд леев, а расходы – в 76,6 млрд леев.

По словам министра финансов Сергея Пушкуцэ, дефицит бюджета в 7,4 млрд леев планируется покрыть из нескольких источников финансирования.

– Предусматривается покрытие дефицита, в частности за счёт займов на внутреннем рынке, доходов от приватизации объектов общественного наследия и средств от государственных объектов недвижимости, – сказал министр С. Пушкуцэ. – Внешние источники также предусмотрены, но это те, которые, по нашему мнению, можно было бы ожидать в следующем году. Возможный кредит из Румынии не включён в источник финансирования государственного бюджета на 2020 год.

Акцент на инвестициях

Как выяснила «АиФ в Молдове», бюджет построен на экономическом росте в 3,8%, среднегодовой инфляции в 5,7%, увеличении экспорта – на 9%, а импорта – на 7,1%. По оценкам специалистов, на 8,7%, по сравнению с 2019 годом, вырастет и среднемесячная зарплата (до 7953 леев).

– Прогнозируемый бюджет на 2020 год достаточно сбалансирован, реалистичен и уделяет большее значение инвестиционной составляющей, – отметил на заседании правительства министр финансов Сергей Пушкуцэ.

Таким образом, в будущем году намечено реализовать 72 проекта, финансируемых из внешних источников. Наиболее важные из них направлены на развитие дорожной инфраструктуры. Предусмотрено финансовое покрытие и текущих программ расходов: 1,7 млрд леев, включая трансферты местных бюджетов, заложены в Дорожный фонд; 1 млрд леев – в Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельских районов; 220 млн – в Национальный фонд регионального развития; 80 млн – в Фонд энергоэффективности.

Действующее правительство, в отличие от предыдущих, выступает за принцип преемственности, предусматривающий дальнейшую реализацию проектов, инициированных предшественниками. Так, в бюджете на 2020 год заложены 70 млн леев на реализацию госпрограммы Prima casă, в том числе 50 млн леев – на исполнение госгарантий по программе.

Баланс с перекосами

Что касается финансирования социальных проектов, предложенных главой государства и социалистами, реализацию которых ставят под сомнение сторонники отправленного в отставку правительства Майи Санду, то, по словам премьера, денег на это в бюджете хватит. Ион Кику заметил, что политические силы, активно критикующие их, хвастают тем, что сбалансировали бюджет, – на самом деле они оставили многих людей без зарплаты за октябрь.

– Мы проанализировали выплаты зарплат в октябре и выяснили, что многие органы местной власти, работники детских садов, школ, центров творчества, примэрий и так далее, которым, как правило, всегда выплачивались зарплаты до 10-го числа следующего месяца, до сих пор не получили её исключительно по причине деятельности некоторых «суперспециалистов», сейчас хвастающихся тем, что они сбалансировали бюджет, – заявил Ион Кику. – Но на самом деле они оставили страну без зарплат.

Премьер-министр заверил журналистов, что его команда в состоянии реализовать все социальные проекты, которые были проголосованы 27 ноября. Осталось только все три бюджета одобрить и депутатам парламента.

Анастасия Погодина