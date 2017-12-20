Бюджет-2018: тришкин кафтан?

Так закон или только протокол о намерениях?

После согласования с Международным валютным фондом правительство своим постановлением №1006 21 ноября утвердило проект закона РМ о государственном бюджете на 2018 год. Теперь он рассматривается в парламенте. При этом правящая коалиция стремится быстрее протолкнуть его к процедуре окончательного голосования.

Перекройка на ходу

Как помнится, у Крылова в басне портной Тришка решил переделать свою одежду, обрезая её части и перешивая, в результате сделав свой кафтан ещё хуже, чем был. Короче говоря, нелепые и необдуманные действия непрофессионалов во время устранения проблем приводят к ещё большим проблемам. А вопросов на восьми десятках страниц к проекту закона РМ о государственном бюджете на 2018 год множество. Это и откровенные ляпы, как, например, заложенные на будущий год 94,4 млн леев – якобы «на выборы президента», так и отказ от принципа безусловной директивности бюджетных показателей. На деле выглядит так: с одной стороны статья 60 закона РМ № 181 от 25.07.2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности пока ещё регламентирует порядок перераспределения бюджетных ассигнований. А с другой, в отступление от этих норм, в статьях 16 и 17 внесённого проекта прописано, что впредь правительству будет предоставлено право «по своему усмотрению» перераспределять ассигнования между министерствами и другими бюджетными органами, Министерству финансов – изменять показатели госбюджета по доходам и расходам, а также их перераспределять.

Если за это проголосует проевропейское парламентское большинство, в итоге получим уже не закон, а, скорее, протокол о намерениях, который правительство и Минфин смогут перекраивать на ходу, как им заблагорассудится. Это в цивилизованных странах корректировка государственного бюджета – прерогатива парламента, а в Молдове, похоже, он стал чем-то вроде аппендикса – рудиментарным органом.

Провальная обязаловка

Теперь об отдельных показателях, заявленных в данном проекте. Прежде всего доходы госбюджета – 36,6 млрд леев с ростом к нынешнему году 8,4%! Впечатляет? Ещё бы! Если бы и национальная экономика росла такими же темпами, подумали многие читатели. Вот только прибавка эта во многом произошла не из-за мобилизации экономики, а благодаря нарисованному увеличению в 2,4 раза притока зарубежных грантов – с 1172,1 млн леев в нынешнем году до 2830 млн в будущем. Тем самым планку «достижений» в 8,4% следует понизить более чем вдвое.

А если учесть, что инфляция ноября нынешнего года к ноябрю 2016 уже составила 7,3%, то в пересчёте на сопоставимые цены в будущем году уже ясно, что придётся собрать в казну средств существенно меньше, чем в уходящем 2017-м.

При этом расходы заложили в сумме 41,3 млрд леев с перекладыванием проблем возврата дефицита в 4,7 млрд на будущие поколения. Но и эта дыра с большой вероятностью будет расширена. И не только из-за недобора грантов – западные кураторы по развитию уже не единожды отказывали в вожделенной морковке.

Экономическая ситуация в Молдове остаётся напряжённой, инвестиции сокращаются, количество закрываемых предприятий стало превышать создаваемые и т. д. Плюс правительство подписывается под явно провальными обязательствами. И если бы только по Молдавской железной дороге – это два последних кредита Европейского банка развития и реконструкции на 107 млн евро, о которых «АиФ в Молдове» рассказал в предыдущем номере.

Как следствие, растёт внешняя и внутренняя государственная задолженность. По данным, приведённым в объяснительной записке Минфина к проекту данного бюджета, к 2016 году государство уже набрало долгов на 50,8 млрд леев, а к 2020 предполагается их рост в полтора раза с достижением уровня в 76,8 млрд леев!

Но главная проблема заключается в том, что страна всё глубже и глубже втягивается в долговой омут с главным посылом: ночь простоять, да день продержаться. В целом большинство заимствований уходят на проедание и латание пресловутого тришкина кафтана. А там придут во власть другие, и пусть у них голова болит, как быть дальше?

Кстати говоря, есть в проекте и такие «мелочи», что тоже ярко высвечивают ситуацию, в которой мы все находимся: так в приложении к данному проекту закона 4 «Капитальные вложения по центральным органам публичной власти» по сути нет ни одного объекта, ремонт или ввод которого привёл бы к созданию новых производств. А ведь там заложено ни много ни мало – аж 3,4 млрд леев, из которых 2,8 млрд – из внешних источников.

Регионы на коротком поводке

Не менее важна и проблема фактического саботажа в консолидации потенциала органов местного публичного управления и укреплении их финансовой самостоятельности. Они были прописаны в Национальной стратегии децентрализации и Плане действий по внедрению Национальной стратегии децентрализации на 2012-2018 годы (Закон РМ № 68 от 05.04.2012 г., который был разработан на деньги европейских доноров).

Однако передача местным бюджетам части налогооблагаемой базы с соответствующим сокращением трансфертов из государственной казны так и не произошла. Более того, идёт обратный процесс. И если в 2015 году трансферты предусматривались в сумме 7414,2 млн леев, в текущем – 9127,3 млн, а на 2018 год уже заложено 9787,5 млн леев. И, разумеется, чем весомее эти вливания, тем на более коротком поводке удерживается региональная власть.

Вот только один из последних примеров, как это происходит. Под лозунгом введения налога на роскошь предложено взимать 0,8% от кадастровой оценки жилья, если его общая площадь превышает 120 квадратных метров, а стоимость – полтора миллиона. И поступать эти средства будут в государственную казну. При этом пока не отменена ранее введённая прогрессивная шкала для жилья площадью более 100 квадратных метров, которая повышает действующую ставку налога от 1,5 до 15 раз. И этот налог перечисляется в местные бюджеты!

А на вопрос налоговикам об абсурдности самого принципа выплаты налога за одно и то же роскошное жильё, как в местный бюджет, так и в центральный, ответа нет.

Казалось бы, по подобным проблемам должны были бы сказать своё слово специалисты Министерства экономики и инфраструктуры. Однако став в своё время чёрной дырой, это министерство-спрут не только поочерёдно поглотило Минпромторг, Минэнерго, Минприват, Минтранс, Мининформатики, а также часть Минстроя и регионального развития, но и практически утратило своё влияние на эти сектора экономики. После последней реорганизации прежний аппарат был сокращён более чем втрое, пополнившись под проинтегрированные функции варягами из других структур, причём по большей части – юристами.

Поэтому и прежде разработка госбюджета, по сути, была безраздельной вотчиной Минфина, а ныне – тем более. Ибо его спецы заточены исключительно на претворение в жизнь фискальной функции, а стимулирующая напрочь утрачена.

Мнимая утруска

У кого-то, возможно, возникла иллюзия, что недавнее сокращение количества министерств привело к соответствующему снижению бюджетных расходов. Но это далеко не так. В конце 2016 года аналитический центр Expert-Grup сообщил, что за последние 8 лет расходы Госканцелярии Молдовы выросли в 2 раза – со 150,2 млн до 299,2 млн леев. А на 2018 год уже закладывается 370,3 млн леев. Подобный тренд просматривается и по многим другим государственным структурам. В целом расходы на госаппарат в 2016 году составляли 1308,1 млн леев, в 2017-м ожидается 1829,6 млн, а в 2018-м – 2033,7 млн леев. А происходит подобное потому, что в Молдове перетряски чиновников проводятся вовсе не для улучшения менеджмента, а с целью убрать ненужные фигуры и расставить по местам своих доверенных лиц.

Разумеется, это далеко не все рукотворные лакуны государственного бюджета будущего года. Их можно было бы перечислять и дальше. Но проблема в том, что правящая элита никого не слышит, кроме себя любимых, ведя страну к дальнейшей деградации экономики и социальной сферы.

КСТАТИ

Чем бы ещё обложить?

Прежде чем приступить к разработке государственного бюджета, следовало бы утвердить налоговую политику. Но она по-прежнему в стадии дискуссий. Так уж повелось, что в Молдове постоянно наступают на грабли, полутайно, «под ковром» принимая базовые нормы, от которых впоследствии кошмарит и трясёт целые сектора экономики. Так до сих пор не решены проблемы, порождённые законом РМ №281 от 16.12.2016 г., вступившим в силу с 01.01.2017 г., о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Прежде всего в его части «Сбор за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда». Несмотря на то что прошёл уже год, их сомнительные формулировки так и не доведены до ума. Аналогичная ситуация там и с молочной продукцией, допустимый срок реализации которой в рознице истёк.

…Сегодня и бизнес, и граждане в напряжённом ожидании: чем ещё их ошарашит власть? Заявка уже сделана 28 пунктами «от МВФ», как условие предоставления очередных кредитов. Однако пока неизвестно, какова будет расплата за это «благодеяние»?

Михаил Пойсик, доктор экономики, АНМ