Бьёт и обзывает детей: воспитатель детсада в Ниспоренах уволена (ВИДЕО)

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Воспитатель детского сада “Povestea” в Ниспоренах была уволена после того, как в интернете появилась запись, на которой девушка оскорбляет и наказывает детей.

По словам директора учреждения, воспитатель устроилась в детсад полтора года назад и не была замечена в жестоком обращении с детьми, пишет canal3.md.

Сотрудница написала объяснительную и подтвердила случившееся, после чего была уволена. В детском саду проводится проверка, – заявила директор детсада Татьяна Кочу.

Правоохранители намерены установить все обстоятельства случившегося. В то же время в полиции отметили, что не получали жалоб от родителей по поводу жесткого обращения с детьми.