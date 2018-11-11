Бэсеску рассказал, зачем ему понадобилось молдавское гражданство

Бэсеску рассказал, зачем ему понадобилось молдавское гражданство

Бывшему президенту Румынии молдавское гражданство было нужно для того, чтобы еще более рьяно бороться за объединение двух стран. Об этом Траян Бэсеску заявил в эфире румынского телеканала. 

– Я бы хотел и далее работать над этим проектом, и чтобы я мог работать над ним в качестве гражданина Республики Молдова. Я бы хотел возглавить Партию национального единства. Конечно, решение молдавского суда не позволяет мне это, но хотя бы румыны должны знать, что мы должны больше в этом участвовать и что нас должно быть больше, потому что в Молдове широкие слои населения еще ностальгируют по Советскому союзу, – сказал он. 

Напомним, на этой неделе Траян Бэсеску окончательно проиграл дело против Игоря Додона. Высшая судебная палата постановила, что глава государства поступил правильно, когда лишил Бэсеску незаконно выданного ему молдавского гражданства.

 

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