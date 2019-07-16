Бэби-кризис: рождаемость в Молдове продолжает снижаться (ИНФОГРАФИКА)

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По данным Национального бюро статистики, число новорождённых существенно сократилось в прошлом году, по сравнению с данными 2014 года.

В 2018 году уровень рождаемости составил 12,8 случаев на тысячу жителей, пишет tv8.md. Для сравнения, в 2017 году на тысячу жителей приходилось 13,3 случаев. Таким образом, число новорождённых уменьшилось на 6 173 ребёнка или на 15% по сравнению с данными 2014 года.

Кроме того, в 2018 году количество новорождённых мальчиков насчитывало 51,5% (17 902 младенца), при этом соотношение полов составило 106 мальчиков на 100 девочек.