Бизнесмены из Японии готовы инвестировать в сельское хозяйство Молдовы

Группа японских бизнесменов выразила желание инвестировать и поддерживать сельское хозяйство Республики Молдова. Японские бизнесмены обсудили это вчера на встрече с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу.

Потенциальные японские инвесторы говорили о намерении реализовать проект поддержки сельхозпроизводителей нашей страны. По их словам, программа облегчит обслуживание сельхозземель с внедрением новых технологий обработки почвы с помощью передового сельскохозяйственного оборудования, передаёт moldpres.md.

Ион Пержу, со своей стороны, приветствовал готовность иностранных бизнесменов инвестировать в сельское хозяйство нашей страны. Он заявил, что профильное министерство анализирует все возможности для поддержки фермеров, ведет переговоры и проводит обсуждения с партнерами по развитию и потенциальными инвесторами.

Стороны договорились, что детально изучат концепцию проекта и решат, как его внедрить.

В настоящее время между Республикой Молдова и Японией подписано около 40 документов о сотрудничестве, большинство из которых касается финансовой и технической помощи нашей стране. Также Япония является одним из основных источников инвестиций в молдавский автопром.