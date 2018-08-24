Бизнесмен из Молдовы под видом сэконд-хэнда незаконно ввозил в страну новую одежду (ФОТО)

Бизнесмен из Молдовы под видом сэконд-хэнда незаконно ввозил в страну новую одежду (ФОТО)

Экономический агент из Кишинёва заполнял декларации и указывал в них, что провозит одежду бывшую в употреблении, однако таможенники выяснили, что под видом сэконд-хэнда бизнесмен импортирует новую одежду в особо крупных размерах.

Как сообщает Таможенная служба, инцидент был задокументирован, когда мобильный экипаж на основании оперативной информации остановил для проверки грузовик компании. В результате контроля таможенники обнаружили в грузовом отсеке транспортного средства огромное количество новых вещей широкого пользования (одежда, обувь, предметы домашнего обихода и др.).

Обыски продолжились и на складе компании, где правоохранители нашли большое количество мешков с б/у нижним бельём, которое запрещено ввозить законом. Всего таможенники изъяли 6 327 кг товара, стоимость которых оценивается приблизительно в 3,2 млн леев.

По данному факту ведётся расследование. Если экономический агент будет признан виновным, то ему грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения. Дело передано прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

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