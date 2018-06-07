Бизнесмен из Дрокии вымогательством получил 10 тысяч евро от родственников подозреваемых в краже

Взамен влиятельный человек пообещал «разрулить» дело и оказать действие на полицию и прокуратуру района, чтобы добиться освобождения задержанных.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния было завершено и направлено в суд. В совершении преступления обвиняется администратор фирмы из села Пеления Дрокиевского района.

По данным прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела стал донос человека, который подвергся вымогательствам со стороны бизнесмена. Согласно материалам дела, бизнесмен, утверждая, что может оказать действие на полицию и прокуратуру Дрокиевского района, ведущих дело о краже, подозреваемые в которой были задержаны на 72 часа, вымогательством получил от родственников арестантов 10 тысяч евро. Взамен влиятельный человек пообещал «разрулить» дело и добиться освобождения задержанных за кражу, а также принятия решения в их пользу.

На имущество бизнесмена стоимостью 10 тысяч евро был наложен секвестр. Если суд признает обвиняемого виновным, то ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет или штраф в размере 150 000-200 000 леев.