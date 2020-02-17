Бизнес-посол “Деловой России” в Молдове откликнулся на просьбу президента и полностью покроет расходы на ремонт дома-музея Пушкина в Кишиневе (ФОТО)

0

Бизнес-посол “Деловой России” в Молдове Игорь Чайка решил полностью покрыть расходы на ремонт дома-музея А.С. Пушкина в Кишинёве. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что пару недель назад он посетил музей А.С. Пушкина и был ознакомлен с удручающим состоянием, в котором находится комплекс. Памятник архитектуры, который не реставрировали с 1987 года, нуждается в срочных работах по комплексному капитальному ремонту и прежде всего, кровли.

– Муниципальный и государственный бюджеты на 2020 год не предусматривают расходов на дом-музей Пушкина, а процедура выделения средств заняла бы длительное время. В связи с этим обратился к российским друзьям Республики Молдова, которые и изыскали возможность финансирования начального этапа – экспертиз, проектирования и решения срочных ремонтных работ. Уже были перечислены около 2,5 млн леев (123 тыс €), а ещё более 1,5 млн леев будут перечислены сразу как будет проектная документация. Выражаю уверенность что 21 сентября, когда будет отмечаться 200-летие со дня начала кишиневской ссылки великого поэта, музейный комплекс встретит гостей полностью обновлённым, – отметил президент.

Он также подчеркнул, что дом-музей А.С. Пушкина “является символом дружбы с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, одинаково исторически ценный и для молдавских и для российских граждан”.